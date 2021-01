Controlli stazioni ferroviarie | nel 2020 105 arresti e 808 denunciati

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – Nel corso delil Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio ha messo in campo tutte le forze disponibili per garantire l’osservanza delle regole atte a contenere la diffusione del contagio da Coronavirus attuando allo stesso tempo, l’attuazione di servizi di prevenzione e repressione dei reati all’interno degli scali ferroviari, a bordo dei treni e lungo le linee ferrate in tutta la Regione, per tutelare la sicurezza degli utenti del trasporto ferroviario. Le attivita’ messe in campo hanno portato all’arresto di 105 persone, 800 persone denunciate, 637 contravvenzioni elevate, per un totale di 461.857 persone identificate, contro le 216.520 del 2019, con un incremento di oltre il 110%. Anche in relazione ai lock-down nazionali e locali si e’ determinato un calo generalizzato dei principali reati nellee sui treni. I furti ...