Conti correnti, si guarda ai risparmi degli italiani. Ecco cosa può accadere (Di giovedì 7 gennaio 2021) I risparmi degli italiani sui Conti correnti crescono. E si sa, quando il piatto è ricco… si acuiscono gli appetiti. Con le minacce di patrimoniali da parte di un governo che non sa più dove prendere soldi per coprire la sua politica di mance e mancette, non c’è da stare tranquilli. Il momento è tragico per la nostra economia e le famiglie sono state previdenti e virtuose. L‘Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani per il 2020 parla chiaro. Proviene dalla “Direzione Studi e Ricerche” di Intesa Sanpaolo e dal Centro Einaudi e si legge che una famiglia su due ha intaccato il proprio patrimonio (il 10,2% lo avrebbe fatto in modo decisamente sostanzioso) per reggere alle difficoltà. Sacrificio e risparmio son o ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Isuicrescono. E si sa, quando il piatto è ricco… si acuiscono gli appetiti. Con le minacce di patrimoniali da parte di un governo che non sa più dove prendere soldi per coprire la sua politica di mance e mancette, non c’è da stare tranquilli. Il momento è tragico per la nostra economia e le famiglie sono state previdenti e virtuose. L‘Indagine sulo e sulle scelte finanziarieper il 2020 parla chiaro. Proviene dalla “Direzione Studi e Ricerche” di Intesa Sanpaolo e dal Centro Einaudi e si legge che una famiglia su due ha intaccato il proprio patrimonio (il 10,2% lo avrebbe fatto in modo decisamente sostanzioso) per reggere alle difficoltà. Sacrificio eo son o ...

Agenzia_Italia : Da lunedì i conti correnti non potranno più essere in rosso - Antonio98854326 : @MilanoFinanza @Black300Joe io non vi metto il mi piace perché non mi piacete vi tirate indietro per sulla NPL? Per… - sKX55CYqk5B8TjK : @SkyTG24 Che pensavate,che i soldi sono infiniti come quelli nei vostri conti correnti? - Controleuro1 : - SamSetteSuperno : Vaticano, conti Ior nel mirino a Malta: l'affare del palazzo di Budapest. I conti correnti dello Ior in Europa sono… -