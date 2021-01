Conte tira somme su Recovery e snobba Italia Viva Bellanova | “sconcertata e irritata”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 7 gennaio 2021)è una furia. A quanto pare, i renziani non vengono tenuti in considerazione dalle altre forze di maggioranza. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, ha avuto ieri incontri riservati in videoconferenza con Pd, M5s, Leu, per illustrare inuti della bozza aggiornata delplan. Un incontro, nelle intenzioni del governo, avrebbe dovuto esserci anche con, ma Iv chiede prima di qualsiasi colloquio di ricevere e leggere il testo. Non solo.A quanto ancora si apprende, la ministra renziana alle Politiche agricole, Teresasi sarebbe detta "per un metodo molto poco istituzionale e per nulla teso a quella pari dignità politica ...