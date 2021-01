Concorso Infermieri Umbria, 325 posti nelle Aziende Sanitarie Locali: ecco il calendario prove (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 31 Marzo è stato reso noto l’avviamento del Concorso Infermieri Umbria per un totale di 325 posti in categoria D. Ammesse candidature fino al 30 Aprile. La selezione è stata indetta in forma congiunta tra l’Ausl Umbria 2 e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. I posti a disposizione saranno così ripartiti: 298 presso l’Ausl Umbria 2, con riserva di 89 posti per le Forze Armate e 84 per il personale interno; 27 presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, con riserva di 9 posti per le Forze Armate. Vediamo assieme tutte le informazioni sulla selezione dato che è stato reso noto il calendario delle prove scritte e pratiche. Concorsi ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 31 Marzo è stato reso noto l’avviamento delper un totale di 325in categoria D. Ammesse candidature fino al 30 Aprile. La selezione è stata indetta in forma congiunta tra l’Ausl2 e l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. Ia disposizione saranno così ripartiti: 298 presso l’Ausl2, con riserva di 89per le Forze Armate e 84 per il personale interno; 27 presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, con riserva di 9per le Forze Armate. Vediamo assieme tutte le informazioni sulla selezione dato che è stato reso noto ildellescritte e pratiche. Concorsi ...

