Con il fiato sospeso, Viareggio attende la Cassazione sulla strage ferroviaria (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Viareggio è sospesa, in attesa della sentenza. Quello che chiediamo, da 11 anni a questa parte, è solo verità e giustizia. Ci auguriamo non venga ribaltata la verità stabilità in primo grado e in appello”. La preoccupazione di Marco Piagentini, presidente dell’associazione `Il mondo che vorrei´ che unisce familiari e superstiti della strage del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, è la stessa di una intera città. Una Viareggio che vive queste ore tra la speranza di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 gennaio 2021) “è sospesa, in attesa della sentenza. Quello che chiediamo, da 11 anni a questa parte, è solo verità e giustizia. Ci auguriamo non venga ribaltata la verità stabilità in primo grado e in appello”. La preoccupazione di Marco Piagentini, presidente dell’associazione `Il mondo che vorrei´ che unisce familiari e superstiti delladel 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, è la stessa di una intera città. Unache vive queste ore tra la speranza di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Basarab_ : @hipsterdelcazzo Io prendo quello AstraZeneca di Pomezia con l'8 il lunedì mattina al 200% della capienza, il vicin… - daguntaj : RT @DDesdemon: “1997. Non ce la faccio più. Ormai reggo la mia vita con i denti. Un ultimo attimo di lucidità e l’istinto di sopravvivenza… - stefanoghiso : Io avevo aumentato fiato e resistenza e velocità da volare quasi detto tra virgole con sostenium in bustine , con q… - dreamer_98_ : Aspettando questa scena con il fiato sospeso ??? @delnegromarta #Hosçakal #DayDreamerPrimeTime - Sv6714 : @Drittorovescio_ Brava Iva purtroppo hai sprecato il fiato questi incapaci ed imbecilli non riescono a capire quale… -

Ultime Notizie dalla rete : Con fiato Genova, grandi eventi con il fiato sospeso. Si riparte da pesto, Rolli e Nautico Il Secolo XIX Assalto al Congresso, l'ottimismo del trevigiano: "Struttura democratica più forte del dittatore"

TREVISO - L’assalto al Congresso rimarrà impresso a lungo nella nostra memoria. I fatti di Washington, con il Campidoglio letteralmente invaso dai sostenitori di Donald Trump, hanno tenuto con il fiat ...

QUATTORDICI I DECESSI CORRELATI ALLA PANDEMIA OTTO NEL PESARESE

IL MONITORAGGIO ANCONA Ancora ventiquattro ore, poi arriveranno i dati che chiariranno definitivamente il colore delle Marche dal lunedì prossimo. E che scioglieranno il rebus dei rebus che ...

TREVISO - L’assalto al Congresso rimarrà impresso a lungo nella nostra memoria. I fatti di Washington, con il Campidoglio letteralmente invaso dai sostenitori di Donald Trump, hanno tenuto con il fiat ...IL MONITORAGGIO ANCONA Ancora ventiquattro ore, poi arriveranno i dati che chiariranno definitivamente il colore delle Marche dal lunedì prossimo. E che scioglieranno il rebus dei rebus che ...