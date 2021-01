Como | imprenditore sconosciuto al fisco | Gdf sequestra beni per 300mila euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Milano, 7 gen. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di circanei confronti di undel Comasco attivo nella realizzazione di impianti elettrici,alitaliano da diversi anni. A seguito di una verifica fiscale, all'è stata contestata un'evasione fiscale realizzata attraverso l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, pur in presenza di ingenti redditi conseguiti. L'uomo, sebbene avesse diverse condanne per bancarotta e altri reati tributari, conduceva uno stile di vita con altro tenore. I militari hanno ricostruito il fatturato dell'azienda in oltre 1 milione e 600 milain soli due anni di attività. E' stato confiscato un ...