Come stanno andando le vaccinazioni contro il coronavirus in Italia

(foto di Vesna Harni da Pixabay)Al momento la regione più brava è il Lazio, che ha somministrato il 77,91% delle dosi di vaccino contro il Sars-CoV-2 ricevute. Mentre in fondo alla classifica si trova la Sardegna, che ne ha usate appena il 17,22%. Wired ha costruito un'infografica che monitora l'efficienza della campagna vaccinale in Italia: L'infografica si aggiorna quotidianamente. La barra verde mostra la percentuale di vaccini somministrati sul totale di quelli ricevuti, il che significa che quando saranno consegnate nuove fiale (Come succederà soprattutto dopo che l'Ema ha approvato il vaccino di Moderna) è giocoforza destinata a diminuire, per poi ovviamente risalire a mano a mano che verranno effettuate le vaccinazioni. Cliccando su una delle barre, viene mostrato il valore percentuale.

Il debito «facile» che la pandemia mette a disposizione è l’occasione per un cambio di passo. Purché non si dimentichi che parte delle risorse europee vanno restituite ...

Alcuni pensano che la presidenza di organismi come questo sia soltanto un atto formale, che si risolve nell’ospitare i vertici dei capi di Stato e di governo e dei ministri. Questo è vero solo in ...

