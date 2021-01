"Come il coltello nel burro". Scontri a Washington, qualcosa non torna: Mentana sgancia la bomba (Di giovedì 7 gennaio 2021) "Come il coltello nel burro". Anche Enrico Mentana solleva un quesito su quanto accaduto in America il 6 gennaio. Il direttore del Tg La7, dopo lo speciale sull'assalto al governo, si è lasciato andare a una confessione: "C'è un interrogativo, non si capisce Come sia stato possibile che i sostenitori repubblicani di Donald Trump siano riusciti a entrare così facilmente in Campidoglio". Lo stesso sospetto era stato avanzato anche da Ignazio La Russa. Il senatore di Fratelli d'Italia, in collegamento con L'Aria Che Tira aveva premesso di non essere un complottista, ma per tutti una falla nella sicurezza c'è stata ecCome. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) "ilnel". Anche Enricosolleva un quesito su quanto accaduto in America il 6 gennaio. Il direttore del Tg La7, dopo lo speciale sull'assalto al governo, si è lasciato andare a una confessione: "C'è un interrogativo, non si capiscesia stato possibile che i sostenitori repubblicani di Donald Trump siano riusciti a entrare così facilmente in Campidoglio". Lo stesso sospetto era stato avanzato anche da Ignazio La Russa. Il senatore di Fratelli d'Italia, in collegamento con L'Aria Che Tira aveva premesso di non essere un complottista, ma per tutti una falla nella sicurezza c'è stata ec

MirashLuca : @buonasadipesca @bestiavdiSatana È una questione di razzismo, sono più di vent'anni che gli italiani sono visti com… - Vrum83 : L'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo, quasi uscisse dalla terra, e ci colpì subito… - chiccaj78 : RT @FLoyakono: Non far mai capire al tuo destino quanto tieni a qualcosa o a qualcuno, altriementi lo userà come un coltello per ferirti se… - vorticosa : RT @alice7xz: Come quando mostri il cuore e l'altro ci affonda il coltello. - anna__mia21 : RT @alice7xz: Come quando mostri il cuore e l'altro ci affonda il coltello. -

Ultime Notizie dalla rete : Come coltello Shadow of the Tomb Raider, guida su come ottenere il coltello rinforzato GamingTalker TIVOLI – In Tribunale coi proiettili in tasca, bloccato dai vigilantes

Entrambi erano stati citati come testimoni ma uno si è presentato con le pallottole nel marsupio e l’altro con coltello e arnesi da taglio all’interno del borsello. Mattinata movimentata quella di ogg ...

La “macellaia dagli occhi azzurri” è stata scarcerata: colpì il marito 193 volte con un coltello che si spezzò

La chiamano “la macellaia dagli occhi azzurri” per la brutalità del suo crimine. Susan Lucille Wright, 44 anni, è stata rilasciata per buona condotta mercoledì 6 gennaio dopo aver scontato 16 dei 25 a ...

Entrambi erano stati citati come testimoni ma uno si è presentato con le pallottole nel marsupio e l’altro con coltello e arnesi da taglio all’interno del borsello. Mattinata movimentata quella di ogg ...La chiamano “la macellaia dagli occhi azzurri” per la brutalità del suo crimine. Susan Lucille Wright, 44 anni, è stata rilasciata per buona condotta mercoledì 6 gennaio dopo aver scontato 16 dei 25 a ...