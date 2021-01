Come funziona il vaccino anti-Covid di Moderna (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Ema, l’European Medicines Agency, ha approvato la commercializzazione del vaccino sviluppato dal gruppo statunitense Moderna. Oggi l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, esaminerà la documentazione e autorizzerà rapidamente il siero anche in Italia, specificandone le modalità di conservazione, preparazione e inoculazione, comunque a soggetti sopra i 18 anni. Per l’Unione Europea quel via libera condizionato significa 160 milioni di dosi in un anno, la metà entro settembre. Per l’Italia, tuttavia, nel primo trimestre le dosi non saranno molte: 110mila a gennaio, 650mila a febbraio e 570mila a marzo. Mentre nel secondo trimestre si salirà a 4,65 milioni di dosi, per scalare ancora a 7,97 nel terzo e scendere di poco a 7,31 nell’ultimo. Per un totale di poco più di 21 milioni utili a vaccinare 10 milioni di persone entro il 2021. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Ema, l’European Medicines Agency, ha approvato la commercializzazione del vaccino sviluppato dal gruppo statunitense Moderna. Oggi l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, esaminerà la documentazione e autorizzerà rapidamente il siero anche in Italia, specificandone le modalità di conservazione, preparazione e inoculazione, comunque a soggetti sopra i 18 anni. Per l’Unione Europea quel via libera condizionato significa 160 milioni di dosi in un anno, la metà entro settembre. Per l’Italia, tuttavia, nel primo trimestre le dosi non saranno molte: 110mila a gennaio, 650mila a febbraio e 570mila a marzo. Mentre nel secondo trimestre si salirà a 4,65 milioni di dosi, per scalare ancora a 7,97 nel terzo e scendere di poco a 7,31 nell’ultimo. Per un totale di poco più di 21 milioni utili a vaccinare 10 milioni di persone entro il 2021.

