Colpo al cuore dell’America e non è finita Parla Ian Bremmer

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Va in scena a Capitol Hill uno dei più gravi attacchi alla democrazia nella storia degli Stati Uniti. Un morto, cinque feriti, le aule del Senato e della Camera pronte a certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni travolte dall’irruzione dei tifosi trumpiani, chi a sfregiare statue, chi a scattarsi selfie sulla scrivania della speaker Nancy Pelosi. Un presidente uscente che non riesce a nascondere la sua empatia per i violenti, “so come vi sentite”, abbandonato da (quasi) tutto il suo inner circle, a cominciare dal vicepresidente Mike Pence. Sono i primi, parziali fotogrammi di una delle pagine più nere della storia americana. “Chi pensa finisca qui si sbaglia di grosso”. Ian, presidente di Eurasia Group e politologo della New York University, avvisa i naviganti: quello in scena a Capitol Hill non è che il primo atto di un lungo dramma. “Questo strappo ...