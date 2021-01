“Colpa di Maradona”, l’Argentina si interroga sul funerale: Giannina risponde (Di giovedì 7 gennaio 2021) Aumento dei contagi del Coronavirus in Argentini. Subito iniziano le indagini e le polemiche in merito al funerale di Diego Armando Maradona. Pare che il Covid-19 non voglia dare nessuna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 7 gennaio 2021) Aumento dei contagi del Coronavirus in Argentini. Subito iniziano le indagini e le polemiche in merito aldi Diego Armando. Pare che il Covid-19 non voglia dare nessuna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

CorriereUmbria : Maradona, Covid in Argentina in aumento: per i media colpa del funerale. La figlia Giannina: 'Rispettatelo almeno d… - Sanson538 : Covid, boom di contagi in Argentina. La figlia di Maradona: «Non è colpa di mio padre» - Notiziedi_it : Aumento contagi in Argentina, Giannina Maradona: “Non date la colpa a mio padre” - Notiziedi_it : L’aumento dei contagi “è colpa di Maradona”: la rabbia della figlia Giannina - NapoliToday : #Cronaca #NotizieSSCNapoli Aumento contagi in Argentina, Giannina Maradona: 'Non date la colpa a mio padre'… -