Cnn | la portavoce di Melania Trump si dimette dopo l' assalto al Congresso

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca, Stephanie Grisham, attualee chief of staff della first lady, si è dimessa in seguito all’alda parte dei sostenitori di Donald. Lo riferisce la Cnn citando un dirigente della Casa Bianca. Nel 2015, Grisham aveva iniziato lavorando per l’allora candidato Donaldcome addetta stampa durante la campagna elettorale. È entrata alla Casa Bianca come vice segretaria stampa sotto Sean Spicer. Nel marzo 2017l’ha assunta nel suo staff. ?È stato un onore servire il paese alla Casa Bianca. Sono molto orgogliosa di aver contribuito alla missione della signoraper aiutare i bambini di tutto il mondo e orgogliosa dei molti ...