Claudio Lippi adirato contro Sanremo | “lo rimanderò ogni anno” – VIDEO

Leggi su kronic

(Di giovedì 7 gennaio 2021)tramite il suo profilo Instagram parla a cuore aperto riguardo la sua esclusione da. Pare non averla presa bene.(Instagram)è un famosissimo cantante, produttore discografico e conduttore televisivo. Muove i suoi primi passi nella musica a partire dagli anni 60 quando esordisce come solita. Pochi anni dopo la sua fama comincia a crescere e viene anche invitato in alcuni programmi addirittura da Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Successivamente negli anni 70 esordisce alla conduzione di alcuni programmi radiofonici per la Rai, ente che lo lancia anche alla conduzione televisiva. Da li in poi il suo volto diventa una vera e propria icona sia della musica che della televisione everrà ...