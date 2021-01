Clamoroso Beckham | con la famiglia scappa negli USA e viola le leggi anti-Covid

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021)in Inghilterra: David e Victoriasarebbero fuggitiStati Uniti. Secondo quanto riportano i media britannici, l’interasarebbe volata a Miami in gran segreto per festeggiare il Cadpodanno,ndo le rigide regole in vigore nel Regno Unito, attualmente in lockdown. Ihanno trascorso l’inizio del nuovo anno nella villa didella fidanzata del figlio maggiore, Nicola Peltz, a Miami. Fonti vicine affermano che la coppia non avrebbe fatto nulla di male dato che David si troverebbe in viaggio per lavoro per seguire gli interessi dell’Inter Miami, squadra di cui è co-proprietario. “David e Victoria avevano programmato questo viaggio da mesi. Lui doveva essere a Miami a gennaio, prima dell’inizio del campionato MLS, e sta ...