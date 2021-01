Cina, Afghanistan e missili. Tutte le sfide del 2021 per l’Alleanza Atlantica (Di giovedì 7 gennaio 2021) La nuova amministrazione americana, le decisioni che attendono l’Afghanistan e il controllo degli armamenti in attesa di capire il destino del trattato New Start. Il 2021 sarà un anno “pivotal” per l’Alleanza Atlantica secondo Jens Stoltenberg, il segretario generale che nel giorno dell’Epifania è intervenuto (in video conferenza) di fronte ai parlamentari della CSU tedeschi, riuniti dal loro presidente Alexander Dobrindt per l’incontro con il vertice della Nato. Non è d’altra parte un segreto che la Germania stia lavorando per guadagnare un ruolo maggiore nelle dinamiche euro-atlantiche, comprese quelle attinenti agli affari militari. IN ATTESA DI BIDEN Ciò riguarda pure il rapporto con gli Stati Uniti, per cui Angela Merkel è stata tra i primi leader europei a scommettere su Joe Biden. La nuova amministrazione ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) La nuova amministrazione americana, le decisioni che attendono l’e il controllo degli armamenti in attesa di capire il destino del trattato New Start. Ilsarà un anno “pivotal” persecondo Jens Stoltenberg, il segretario generale che nel giorno dell’Epifania è intervenuto (in video conferenza) di fronte ai parlamentari della CSU tedeschi, riuniti dal loro presidente Alexander Dobrindt per l’incontro con il vertice della Nato. Non è d’altra parte un segreto che la Germania stia lavorando per guadagnare un ruolo maggiore nelle dinamiche euro-atlantiche, comprese quelle attinenti agli affari militari. IN ATTESA DI BIDEN Ciò riguarda pure il rapporto con gli Stati Uniti, per cui Angela Merkel è stata tra i primi leader europei a scommettere su Joe Biden. La nuova amministrazione ...

