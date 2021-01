Chiara Ferragni | gravidanza senza filtri | «Mi sento me stessa»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 gennaio 2021) In mutande e reggiseno, davanti ad uno specchio, senza filtri. Chiara Ferragni, nell’ultimo post dedicato alla propria gravidanza, ha deciso di mostrarsi per com’è, parlando a cuore aperto di un momento che non è solo, e non è tutto rose e fiori. «Entrambe le gravidanze sono state molto fortunate, perché non ho quasi mai avuto nausea. Nei primi tre mesi con la bimba», però, «Ero veramente stanchissima rispetto a Leo», ha scritto online l’influencer, rispondendo – senza cercare di indorare la pillola – a chi le chiedesse come stia vivendo questa seconda attesa.