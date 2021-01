Chiara Ferragni e l’ecografia online | «Che bella che è» Ma sui social è polemica

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 gennaio 2021)non ha mai nascosto di voler condividere con i follower ogni dettaglio della sua gravidanza. Comprese le ecografie della sua bimba, pubblicate mese per mese per raccontare la crescita della piccola. L’ultima con tanto di video che mostra la bimba in 3D., storia di un successo guarda le foto Leggi anche ›: il diariodella gravidanza ...