Chi sono i pro-Trump che hanno assaltato il Congresso (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gruppi organizzati di estrema destra come i Proud Boys, seguaci della setta complottista di Qanon e il movimento dei Boongaloo: ecco chi sono i manifestanti dell'attacco alla democrazia Usa. L'ex ... Leggi su today (Di giovedì 7 gennaio 2021) Gruppi organizzati di estrema destra come i Proud Boys, seguaci della setta complottista di Qanon e il movimento dei Boongaloo: ecco chii manifestanti dell'attacco alla democrazia Usa. L'ex ...

AmorosoOF : Ci sono stata dal principio e la tua mano fragile e forte l’ho stretta senza mai lasciarla! Nessuno sa di noi e del… - Capezzone : “Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano” (semicit). Secondo questi soggettoni, io sarei il terzo i… - marattin : Chi si oppone al cambio di passo che @ItaliaViva sta chiedendo, lo fa sulla base del fatto che le cose vanno male e… - Comeunavela : @Carmen90616633 Anche la si sono accorti chi è di bella! - ClaudioMonta64 : RT @65_virna: Probabilmente gli americani non sono abituati a farsi governare da chi non è stato votato Noi evidentemente si -