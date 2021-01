Chi era Solange, morto il sensitivo: cause del decesso (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo: morto il sensitivo della tv Solange, chi era e quali sono le cause del decesso. Lo hanno trovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti: Solange, pseudonimo di Paolo Bucinelli, avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 25 aprile. Stando a quanto si è appreso, il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> John List, il massacro della famiglia: 18 anni in fuga POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terry Porter, delitti a circuito chiuso: il drammatico caso suo nome d’arte nasce da un’intuizione dell’artista. Inizia la sua lunga carriera negli anni ottanta come sensitivo1234. Sempre negli anni ottanta incide alcuni 45 giri ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lutto nel mondo dello spettacolo:ildella tv, chi era e quali sono ledel. Lo hanno trovatonella sua abitazione di Collesalvetti:, pseudonimo di Paolo Bucinelli, avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 25 aprile. Stando a quanto si è appreso, ilsarebbe da attribuire anaturali. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> John List, il massacro della famiglia: 18 anni in fuga POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terry Porter, delitti a circuito chiuso: il drammatico caso suo nome d’arte nasce da un’intuizione dell’artista. Inizia la sua lunga carriera negli anni ottanta come1234. Sempre negli anni ottanta incide alcuni 45 giri ...

