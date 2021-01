Chi era Ashli Babbitt, la veterana Air Force pro Trump uccisa a Washington (Di giovedì 7 gennaio 2021) È Ashli Babbitt il nome della donna uccisa durante l’assalto al Congresso. veterana dell’aeronautica e titolare di un’attività a San Diego, era sostenitrice di Trump ed era stata gravemente ferita in seguito ai colpi di pistola esplosi all’interno del Campidoglio di Washington durante gli scontri. “Non so perché ha deciso di farlo”, ha riferito la suocera a Fox. Sulla morte della donna è stata aperta un’inchiesta. Il marito di Ashli Babbitt, che non si trovava con lei a Washington, ha riferito a un’emittente locale che la moglie era una grande sostenitrice di Donald Trump: elemento che si evince dai profili social della donna, dove sono presenti tweet e post a sostegno del tycoon. Sono stati i colpi di arma da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Èil nome della donnadurante l’assalto al Congresso.dell’aeronautica e titolare di un’attività a San Diego, era sostenitrice died era stata gravemente ferita in seguito ai colpi di pistola esplosi all’interno del Campidoglio didurante gli scontri. “Non so perché ha deciso di farlo”, ha riferito la suocera a Fox. Sulla morte della donna è stata aperta un’inchiesta. Il marito di, che non si trovava con lei a, ha riferito a un’emittente locale che la moglie era una grande sostenitrice di Donald: elemento che si evince dai profili social della donna, dove sono presenti tweet e post a sostegno del tycoon. Sono stati i colpi di arma da ...

