Chi è lo “Sciamano” italoamericano Jake Angeli | che ha guidato la rivolta pro-Trump a Capitol Hill

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il suo nome è, ha 32 anni ed è soprannominato lo “di QAnon”: si tratta di uno dei sostenitori di Donaldfautori dell’assalto di ieri al Campidoglio di Washington. Vestito da vichingo, cappello con le corna, pelliccia e faccia dipinta, il giovaneè diventato uno dei volti della protesta. L’uomo aveva già manifestato in Arizona contro “l’elezione rubata” ed è seguace delle teorie complottiste secondo le quali esisterebbe un’ipotetica trama segreta organizzata da alcuni poteri occulti che agirebbe contro il presidente degli Stati Uniti Donalde i suoi sostenitori. In un’intervista del 2020 con The Arizona Republic,aveva detto che indossa il berretto di pelliccia, si dipinge il viso e va in giro senza maglietta con ...

Corriere : Ecco chi è lo Sciamano di QAnon, ha guidato l’assalto al Congresso - fanpage : ?? Ultim'ora 32 anni, il suo vero nome è Jake Angeli. Chi è lo sciamano che ha guidato l'assalto al Congresso… - Corriere : Ecco chi è lo Sciamano di QAnon, ha guidato l’assalto al Congresso - valefesta84 : RT @Corriere: Ha già manifestato in Arizona contro «l’elezione rubata», è un seguace delle teorie complottiste secondo cui il mondo è gover… - bennaturali : RT @repubblica: Jake Angeli, lo sciamano: ecco chi è 'l'italiano' che ha guidato la rivolta di Washington [di Lucio Luca] [aggiornamento de… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Sciamano

L'uomo è stato immortalato in diverse immagini simbolo dei fatti di Washington, mentre esulta come se avesse vinto un premio sedendo sullo scranno del vice-presidente Mike Pence al Senato. Durante l'a ...Già prima dei fatti di Washington però, lo “sciamano” vestito da vichingo era apparso in diverse occasioni: qualche mese fa era apparso in prima linea in Arizona nelle manifestazioni contro l'”elezion ...