Chi è Jake Angeli, lo sciamano vestito da vichingo a capo dell'assalto a Washington

L'uomo che ha guidato l'assalto al Capitol Hill a Washington, ha 32 anni e ha origini italiane E' accaduto ieri mercoledì 6 gennaio 2021 a Washington, quando un gruppo di sostenitori di Donald Trump ha compiuto un vero e proprio assalto alla sede del Senato, Capitol Hill. Un tragico evento che ha provocato un bilancio di 4 morti e 52 feriti. A capo di questo attacco, è un italo-americano di 32 anni. Capello da vichingo, con bandiera americana verniciata sul viso e a torso nudo, è stato immortalato così Jake Angeli al Congresso Usa. Un'immagine diventata oggetto di diverse meme su internet e sui social. Il giovane però un aspirante attore che viene dall'Arizona ed è conosciuto come lo "sciamano di QAnon", ovvero uno dei più notevoli credenti, sostenitori e ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Jake Jake Angeli, chi è "lo sciamano" italoamericano dell’assalto al Congresso Usa Sky Tg24 Jake Angeli, le recenti proteste dello “sciamano” di QAnon che ha guidato l’assalto al Congresso

Jake Angeli è lo “sciamano” di QAnon che ha condotto l’assalto al Congresso Usa con centinaia di persone che hanno fatto irruzione. Un assalto per protestare contro l’elezione del presidente Usa Joe B ...

Trump si barrica nel bunker con i suoi fedelissimi e attacca ma fuori c'è chi lo vuole destituire: «Ormai è un pericolo»

Il Washington Post ha descritto queste ultime ore come un crepuscolo guidato dalla «mentalità del bunker», un po’ come Hitler a Berlino mentre i sovietici entravano in città. Le uniche persone con cui ...

