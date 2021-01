Chi è Jack Angeli, lo sciamano vestito da vichingo a capo dell’assalto a Washington (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’uomo che ha guidato l’assalto al Capitol Hill a Washington, ha 32 anni e ha origini italiane E’ accaduto ieri mercoledì 6 gennaio 2021 a Washington, quando un gruppo di sostenitori di Donald Trump ha compiuto un vero e proprio assalto alla sede del Senato, Capitol Hill. Un tragico evento che ha provocato un bilancio di 4 morti e 52 feriti. A capo di questo attacco, è un italo americano di 32 anni. Capello da vichingo, con bandiera americana verniciata sul viso e a torso nudo, è stato immortalato così Jack Angeli al Congresso Usa. Un’immagine diventata oggetto di diverse meme su internet e sui social. Il giovane però un aspirante attore che viene dall’Arizona ed è conosciuto come lo “sciamano di QAnon“, ovvero uno dei più rilevanti credenti, sostenitori e ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’uomo che ha guidato l’assalto al Capitol Hill a, ha 32 anni e ha origini italiane E’ accaduto ieri mercoledì 6 gennaio 2021 a, quando un gruppo di sostenitori di Donald Trump ha compiuto un vero e proprio assalto alla sede del Senato, Capitol Hill. Un tragico evento che ha provocato un bilancio di 4 morti e 52 feriti. Adi questo attacco, è un italo americano di 32 anni. Capello da, con bandiera americana verniciata sul viso e a torso nudo, è stato immortalato cosìal Congresso Usa. Un’immagine diventata oggetto di diverse meme su internet e sui social. Il giovane però un aspirante attore che viene dall’Arizona ed è conosciuto come lo “di QAnon“, ovvero uno dei più rilevanti credenti, sostenitori e ...

