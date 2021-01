Chi è Ashli Babbitt | sostenitrice di Trump veterana aeronautica morta negli scontri a Capitol Hill

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ÈBabbit il nome della donna uccisa durante l’assalto al Congresso.dell’e titolare di un’attività a San Diego, eradied era stata gravemente ferita in seguito ai colpi di pistola esplosi all’interno del Campidoglio di Washington durante gli. “Non so perché ha deciso di farlo”, ha riferito la suocera a Fox. Sulla morte della donna è stata aperta un’inchiesta. Il marito di, che non si trovava con lei a Washington, ha detto a un’emittente locale che la moglie era una grandedi Donald: elemento che si evince dai profili social della donna, dove ci sono molti tweet e post a sostegno del tycoon. Sono stati i colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia a ...