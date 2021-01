Chi è Amad Diallo | l’attaccante acquistato dal Manchester United per 40 milioni di euro

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 gennaio 2021)è stato un calciatore scoperto dall’Atalanta, il club nerazzurro è considerato uno dei migliori a scovare giovani talenti, adesso è passato aladdirittura per 40di. Il club italiano è considerato ormai una solida realtà, anche a livello internazionale. Sta disputando un’altra stagione ad altissimi livelli grazie ad una dirigenza che ormai rappresenta una certezza. Il club inglese è in grande risalita e può lottare per la vittoria della Premier League. I Red Devils sono finalmente competitivi dopo alcune stagioni anonime, anche per questo motivo hanno deciso di investire sul calciomercato. Chi è(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)è un classe 2002, ...