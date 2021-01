Che gaffe Mentana! Il lanciafiamme contro la folla: erano le scene di un film! (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le scene in diretta degli scontri, le immagini spettacolari, quasi surreali, e la gaffe del giornalista che pensa ad un film. Mentana (Facebook)Le scene in diretta dagli Stati Uniti, un lanciafiamme che si fa strada tra la folla, la spettacolarità di un’immagine che di certo associata all’idea degli scontri in atto nel paese, dopo le proteste per il voto giudicato irregolare dai sostenitori di Donald Trump, ormai ex presidente Usa. Le dirette, che si susseguono senza sosta dalle varie trasmissioni tv ed ovviamente dai socia, possono però giocare brutti scherzi. Il fatto della giornata, senza dubbio un evento dalla gigantesca portata mediatica, il popoli issato dalle parole di Donald Trump, sempre convinto che ci siano stati brogli elettorali nel suo paese nel corso delle elezioni che ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lein diretta degli scontri, le immagini spettacolari, quasi surreali, e ladel giornalista che pensa ad un film. Mentana (Facebook)Lein diretta dagli Stati Uniti, unche si fa strada tra la, la spettacolarità di un’immagine che di certo associata all’idea degli scontri in atto nel paese, dopo le proteste per il voto giudicato irregolare dai sostenitori di Donald Trump, ormai ex presidente Usa. Le dirette, che si susseguono senza sosta dalle varie trasmissioni tv ed ovviamente dai socia, possono però giocare brutti scherzi. Il fatto della giornata, senza dubbio un evento dalla gigantesca portata mediatica, il popoli issato dalle parole di Donald Trump, sempre convinto che ci siano stati brogli elettorali nel suo paese nel corso delle elezioni che ...

