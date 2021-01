Che Dio ci aiuti 6: trama stasera e anticipazioni seconda puntata (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’attesa è finita, poche ore ci separano dall’esordio sul piccolo schermo di Che Dio ci aiuti 6. L’amata serie televisiva, in onda stasera 7 gennaio 2021 dalle 21:25 su Rai 1, approda al primo di dieci appuntamenti previsti dalla nuova stagione e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, curioso di seguire le vicende umane che ruotano attorno al convento più famoso d’Italia. Segui Termometro Politico su Google News L’emozionante fiction, pronta a sconvolgere gli spettatori con colpi di scena, incredibili sorprese e commoventi storie di vita quotidiana, è stata diretta da Francesco Vicario, regista noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in telefilm di forte richiamo come i Cesaroni, È arrivata la felicità, Finalmente soli e Un medico in famiglia. Senza ulteriori indugi vediamo insieme cos’ha in serbo per ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’attesa è finita, poche ore ci separano dall’esordio sul piccolo schermo di Che Dio ci6. L’amata serie televisiva, in onda7 gennaio 2021 dalle 21:25 su Rai 1, approda al primo di dieci appuntamenti previsti dalla nuova stagione e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico, curioso di seguire le vicende umane che ruotano attorno al convento più famoso d’Italia. Segui Termometro Politico su Google News L’emozionante fiction, pronta a sconvolgere gli spettatori con colpi di scena, incredibili sorprese e commoventi storie di vita quotidiana, è stata diretta da Francesco Vicario, regista noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in telefilm di forte richiamo come i Cesaroni, È arrivata la felicità, Finalmente soli e Un medico in famiglia. Senza ulteriori indugi vediamo insieme cos’ha in serbo per ...

