Che Dio ci aiuti 6, Suor Angela si trasferisce ad Assisi e perde la memoria: anticipazioni prima puntata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2021 di Rai 1 si apre con il ritorno di una delle fiction più amate dal pubblico, Che Dio ci aiuti, che debutta con la sesta stagione giovedì 7 gennaio alle 21.25. La serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv vede sempre protagonista Elena Sofia Ricci ed è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Francesco Vicario. Col nuovo anno il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi dove i telespettatori ritrovano Suor Angela e tutti gli ospiti del convitto, ma anche nuovi protagonisti, ritorni, colpi di scena per un racconto coinvolgente capace di affrontare con tatto e leggerezza anche le tematiche più difficili.

