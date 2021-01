Che Dio ci aiuti 6, stasera in tv: cast, trama, anticipazioni, episodi, quante puntate sono (Di giovedì 7 gennaio 2021) Grande ritorno sul piccolo schermo: questa sera, giovedì 7 gennaio, andrà in onda la prima puntata della sesta stagione della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, Che Dio ci aiuti. Venti nuovi episodi per dieci appassionanti serate: l’appuntamento è per questa sera su Rai 1 a partire dalle 21:25. Che Dio ci aiuti 6: trama e anticipazioni, cosa succederà? Ecco qualche anticipazione sulla trama. Il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi: qui ritroveremo Suor Angela e tutti gli ospiti del convitto, ma anche nuovi protagonisti, ritorni e colpi di scena. Assisi è la città in cui Suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive suo padre, Primo, con cui non ha rapporti da anni. E’ proprio lei, questa volta, a dover fare i conti con il proprio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Grande ritorno sul piccolo schermo: questa sera, giovedì 7 gennaio, andrà in onda la prima puntata della sesta stagione della serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, Che Dio ci. Venti nuoviper dieci appassionanti serate: l’appuntamento è per questa sera su Rai 1 a partire dalle 21:25. Che Dio ci6:, cosa succederà? Ecco qualche anticipazione sulla. Il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi: qui ritroveremo Suor Angela e tutti gli ospiti del convitto, ma anche nuovi protagonisti, ritorni e colpi di scena. Assisi è la città in cui Suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive suo padre, Primo, con cui non ha rapporti da anni. E’ proprio lei, questa volta, a dover fare i conti con il proprio ...

Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - antoniospadaro : È una visione che apre il cuore, che allarga il respiro, che invita alla speranza. Certo, le tenebre sono presenti… - GoldenEl__ : RT @hsvfine: voi che state buttando merch e vinili di harry per un errore ovviamente non giustificabile, siete la conferma che vi siete fat… - parliamodizorzi : comunque oggi è un mese che Francesco non mette piede in casa ed è un mese che Tommaso e Francesco non si vedono dal vivo, è andata da Dio -