«Che Dio ci aiuti 6»: le anticipazioni della prima puntata (Di giovedì 7 gennaio 2021) L'arrivo in convento di un nuovo ragazzo, l'inquieto e misterioso Erasmo, risveglia una ferita nascosta nel passato di Suor Angela. Comincia così la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, al via da giovedì 7 gennaio con dieci nuove prime serate che promettono colpi di scena e clamorose novità: come quella che riguarda la suora protagonista della fiction campione di ascolti, che dovrà compiere una missione particolarmente complicata, che riguarda se stessa e un segreto del suo passato. Ecco cos'accadrà nei primi due episodi della fiction di Rai1. Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della prima puntata È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le suore si sono trasferite ad Assisi, la città natale di ...

