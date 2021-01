Che Dio Ci Aiuti 6, la prima puntata (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 1: “E tu, sei pronto?” È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le nostre suore si sono trasferite ad Assisi! C’è Azzurra, che si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma che forse non è ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 7 gennaio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladi Che Dio Ci6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 1: “E tu, sei pronto?” È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le nostre suore si sono trasferite ad Assisi! C’è Azzurra, che si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma che forse non è ...

