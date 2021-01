Che Dio ci aiuti 6: come è finita la quinta (5) stagione, il riassunto del finale di stagione (Di giovedì 7 gennaio 2021) come è finito (finale di stagione) Che Dio ci aiuti 5 che stasera andrà in onda con la prima puntata della sesta (6) stagione? Vediamo insieme dove eravamo rimasti prima di goderci le nuove puntate dalla fortunata fiction in onda su Rai 1. Nell’ultima puntate della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, Suor Angela scappa dal convento con il piccolo Mattia, figlio di Nico, dopo aver saputo che quest’ultimo ha intenzione di affidare il bambino a un istituto. Suor Angela è in preda ai sensi di colpa e decide di spogliarsi del suo abito da suora, non sentendosi più all’altezza del suo ruolo, e torna a essere semplicemente Lorenza. Al convento Suor Costanza fa di tutto per tenere nascosta la fuga della ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 gennaio 2021)è finito (di) Che Dio ci5 che stasera andrà in onda con la prima puntata della sesta (6)? Vediamo insieme dove eravamo rimasti prima di goderci le nuove puntate dalla fortunata fiction in onda su Rai 1. Nell’ultima puntate delladi Che Dio ci, Suor Angela scappa dal convento con il piccolo Mattia, figlio di Nico, dopo aver saputo che quest’ultimo ha intenzione di affidare il bambino a un istituto. Suor Angela è in preda ai sensi di colpa e decide di spogliarsi del suo abito da suora, non sentendosi più all’altezza del suo ruolo, e torna a essere semplicemente Lorenza. Al convento Suor Costanza fa di tutto per tenere nascosta la fuga della ...

