CHE DIO CI AIUTI 6 Anticipazioni puntata oggi | 7 gennaio | Nico scopre Ginevra

Pontifex_it : Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a lasciarci sempre attirare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino… - Pontifex_it : “Alzare gli occhi” è il primo passo che dispone all’adorazione. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vi… - antoniospadaro : È una visione che apre il cuore, che allarga il respiro, che invita alla speranza. Certo, le tenebre sono presenti… - vivosurealtime : RT @starkxwidw: IO QUANDO SENTO LA CANZONCINA TRISTE DI CHE DIO CI AIUTI #chediociaiuti - flvckerx : qualcuno che sta guardando che dio ci aiuti? -

È Monica in Che Dio ci aiuti, ma sapete in quele trasmissione abbiamo visto l'attrice per la prima volta in tv?Concepita nella comunità di San Patrignano, i genitori si stavano disintossicando. A 32 anni ha raccontato la sua storia.