Che cosa significa l’aggiornamento privacy di WhatsApp (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Foto: WhatsApp)Che cosa significa il messaggio di avviso su WhatsApp che tutti gli utenti stanno ricevendo una volta aperta l’app oggi 7 gennaio 2021 e che verosimilmente hanno chiuso senza leggere facendo subito tap su “conferma”? Il popolare servizio di messaggistica istantanea dell’universo Facebook sta aggiornando i propri termini e l’informativa sulla privacy e chiede esplicitamente ai propri utenti di accettare. Oppure, in caso contrario, di cancellarsi e perdere la propria utenza. Da iPhone o da Android oggi appariva una finestra a sorpresa al primo avvio di WhatsApp. I protagonisti sono i nuovi termini di servizio che entreranno in vigore dal prossimo 8 febbraio 2021. Sono due gli aggiornamenti che vengono messi in risalto nell’avviso: la modalità di trattamento dei dati e ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Foto:)Cheil messaggio di avviso suche tutti gli utenti stanno ricevendo una volta aperta l’app oggi 7 gennaio 2021 e che verosimilmente hanno chiuso senza leggere facendo subito tap su “conferma”? Il popolare servizio di messaggistica istantanea dell’universo Facebook sta aggiornando i propri termini e l’informativa sullae chiede esplicitamente ai propri utenti di accettare. Oppure, in caso contrario, di cancellarsi e perdere la propria utenza. Da iPhone o da Android oggi appariva una finestra a sorpresa al primo avvio di. I protagonisti sono i nuovi termini di servizio che entreranno in vigore dal prossimo 8 febbraio 2021. Sono due gli aggiornamenti che vengono messi in risalto nell’avviso: la modalità di trattamento dei dati e ...

LucaBizzarri : La cosa più divertente sono i trumpiani de’ noantri che ieri starnazzavano come lui e oggi fischiettano imbarazzati… - lauraboldrini : #6gennaio 1980, la mafia uccide Piersanti #Mattarella. Da presidente di Regione tentò di spezzare il legame fra C… - Davide : Una cosa va precisata, perché magari non tutti hanno seguito la giornata di Washington: gli squadristi al Campidogl… - lwtlonglive : “Cosa fa Louis domani” ma raga io non ci posso credere. È letteralmente un fan account che NON collabora ne con Son… - polissena8 : @Anita_sweet90 Che cosa? -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Che cosa dice il 25esimo emendamento alla Costituzione Usa La Repubblica Il “paninaro” di Cosa nostra: scattano le interdittive

Si tratta di un rivenditore di panini, cosiddetto “paninaro”, che sarebbe “vicino a Cosa nostra”, ma anche di altri soggetti. Interdetta anche una nota impresa del settore dei rifiuti.

Covid, il Veneto da regione virtuosa a epicentro della pandemia: gli esperti spiegano perchè

Dalla Zuanna, Danieli, Toniolo e Cassone interpretano l'evoluzione dell'epidemia. I ricoveri in Rianimazione, i dubbi sui tamponi rapidi, la mancata zona rossa, gli errori della politica ...

Si tratta di un rivenditore di panini, cosiddetto “paninaro”, che sarebbe “vicino a Cosa nostra”, ma anche di altri soggetti. Interdetta anche una nota impresa del settore dei rifiuti.Dalla Zuanna, Danieli, Toniolo e Cassone interpretano l'evoluzione dell'epidemia. I ricoveri in Rianimazione, i dubbi sui tamponi rapidi, la mancata zona rossa, gli errori della politica ...