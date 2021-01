Che cosa è successo a Washington: che ruolo ha avuto Donald Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) Arriva dagli USA la notizia degli scontri avvenuti a Washington. I sostenitori di Donald Trump hanno fatto irruzione al Congresso. Arrivano notizie choc dalla capitale degli USA, Washington. Durante le ultime ore della giornata di ieri, la città è stata lo scenario di violente proteste, messe in atto da niente meno che i supporter di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Arriva dagli USA la notizia degli scontri avvenuti a. I sostenitori dihanno fatto irruzione al Congresso. Arrivano notizie choc dalla capitale degli USA,. Durante le ultime ore della giornata di ieri, la città è stata lo scenario di violente proteste, messe in atto da niente meno che i supporter di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

borghi_claudio : Abbiamo un governo che per individuare i siti adatti per i #rifiutinucleari fa la spunta dei siti Patrimonio dell'U… - lauraboldrini : #6gennaio 1980, la mafia uccide Piersanti #Mattarella. Da presidente di Regione tentò di spezzare il legame fra C… - Davide : Una cosa va precisata, perché magari non tutti hanno seguito la giornata di Washington: gli squadristi al Campidogl… - michtrim : RT @christianrocca: A giugno titolammo “Adesso che il presidente americano incita a sparare contro i suoi stessi concittadini forse è chiar… - ultnora : che cosa esce in canotta e giubbino ci saranno massimo 2 gradi -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Che cosa è successo oggi? – Mercoledì 6 gennaio 2021 Radio Popolare Il cuntista e attore Salvo Piparo presenta il suo ‘Scordabolario’

Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Continuano le presentazioni in streaming con l’attore e scrittore Salvo Piparo, autore per la Dario Flaccovio Editore de Lo Scordabolario: un dizionario insolito e creati ...

Accessori grintosi per affrontare il nuovo anno

Ci nascondono qualcosa. Avete visto gli spot in onda più volte al giorno nelle ultime settimane? Stanno tornando di moda le collezioni di modellini…scooter, automobili, gru. Ho voluto andare fino in f ...

Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Continuano le presentazioni in streaming con l’attore e scrittore Salvo Piparo, autore per la Dario Flaccovio Editore de Lo Scordabolario: un dizionario insolito e creati ...Ci nascondono qualcosa. Avete visto gli spot in onda più volte al giorno nelle ultime settimane? Stanno tornando di moda le collezioni di modellini…scooter, automobili, gru. Ho voluto andare fino in f ...