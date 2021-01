Centinaia di estremisti trumpiani hanno invaso il Campidoglio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quello che sta succedendo negli Stati Uniti a Capitol Hill, il Campidoglio di Washington D.C., non si vedeva dal 1814 (e allora furono le truppe inglesi ad attaccare e a dare fuoco alla capitale, non i nordamericani). Mercoledì 6 gennaio, poco dopo le 13 ore locali, una folla di sostenitori armati di Donald Trump ha preso d’assalto la sede della democrazia statunitense, mentre il Congresso procedeva alla certificazione ufficiale dell’elezione di Joe Biden a nuovo presidente. Dopo diverse ore, le forze dell’ordine sono riuscite a mettere di nuovo in sicurezza l’edificio ma, secondo il bilancio provvisorio degli scontri, quattro persone sono morte, una dozzina sono rimaste ferite e più di una cinquantina sono state arrestate. Una delle vittime, una donna, è stata uccisa durante uno scontro a fuoco con la polizia all’interno del Campidoglio. In vista dei ... Leggi su wired (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quello che sta succedendo negli Stati Uniti a Capitol Hill, ildi Washington D.C., non si vedeva dal 1814 (e allora furono le truppe inglesi ad attaccare e a dare fuoco alla capitale, non i nordamericani). Mercoledì 6 gennaio, poco dopo le 13 ore locali, una folla di sostenitori armati di Donald Trump ha preso d’assalto la sede della democrazia statunitense, mentre il Congresso procedeva alla certificazione ufficiale dell’elezione di Joe Biden a nuovo presidente. Dopo diverse ore, le forze dell’ordine sono riuscite a mettere di nuovo in sicurezza l’edificio ma, secondo il bilancio provvisorio degli scontri, quattro persone sono morte, una dozzina sono rimaste ferite e più di una cinquantina sono state arrestate. Una delle vittime, una donna, è stata uccisa durante uno scontro a fuoco con la polizia all’interno del. In vista dei ...

Ci sono almeno quattro morti, una dozzina di feriti e una cinquantina di arresti dopo l'assalto al Campidoglio Usa da parte dei sostenitori armati del presidente uscente Donald Trump ...

All'una del pomeriggio di ieri centinaia di fanatici sostenitori del presidente americano uscente Donald Trump, tra cui molti armati, hanno fatto irruzione nell'edificio del Campidoglio mentre il Cong ...

