C’è un uomo che spara col lanciafiamme, la gaffe di Mentana in diretta: scambia gli scontri negli Usa con un film (Di giovedì 7 gennaio 2021) Piccolo incidente nel corso dell’edizione speciale del Tg La7, che ha seguito in diretta gli scontri al Congresso degli Stati Uniti. A un certo punto, mentre Enrico Mentana e Gerardo Greco stavano parlando degli avvenimenti di Washington, la regia ha mandato in onda le immagini di un film, scambiate per un video in diretta diffuso su Twitter. I due giornalisti hanno inizialmente commentato ciò che veniva trasmesso, salvo poi avanzare qualche dubbio e interrompersi. Il film era Project X-Una festa che spacca ed era stato rilanciato da un profilo satirico col marchio “Live footage”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Piccolo incidente nel corso dell’edizione speciale del Tg La7, che ha seguito inglial Congresso degli Stati Uniti. A un certo punto, mentre Enricoe Gerardo Greco stavano parlando degli avvenimenti di Washington, la regia ha mandato in onda le immagini di unte per un video indiffuso su Twitter. I due giornalisti hanno inizialmente commentato ciò che veniva trasmesso, salvo poi avanzare qualche dubbio e interrompersi. Ilera Project X-Una festa che spacca ed era stato rilanciato da un profilo satirico col marchio “Live footage”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - borghi_claudio : @RuRoc3 @REstaCorporate @ArcoForte1918 Ma il resto? I tassi bassi merito di conte? Non sapevo ci fosse conte in tut… - Apeiron123 : @micheledammicc1 Lei vive in una realtà alternativa. Nel mondo reale c'è uno sconfitto alle elezioni che, per non a… - S_WineBox : Se c’è un ambito in cui grandezza della natura e intelligenza dell’uomo si fondono per creare qualcosa di grande qu… - martaxxofficial : RT @103puntifelici: “guardami in faccia Tommy, non c’è niente di cui preoccuparsi” “ci sono sempre” “vieni qua testone,fatti abbracciare” “… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è uomo Serie A: tra Milan e Inter una sfida a distanza per continuare la corsa scudetto Fortune Italia