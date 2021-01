Catania, potrebbe slittare la firma del preliminare: Tacopina prima vuole una risposta dalla Sigi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il passaggio di proprietà del Catania al gruppo Tacopina sembra molto vicino ma a volte anche assai lontano. La Sigi ha già fatto sapere tramite l'avvocato Ferraù che l'accordo c'è già e che il contratto preliminare di vendita sarà firmato il prossimo sabato 9 gennaio ma dagli Stati Uniti l'avvocato continua a mostrare segni di nervosismo perchè attende una risposta concreta da Torre del Grifo. "They haven’t replied yet" ha detto l'avvocato a Itasportpress questo pomeriggio. Questa firma sul preliminare insomma non pare così vicina. L'avvocato newyorkese attende un segnale da Catania da martedì scorso ma nessuna comunicazione scritta o verbale è arrivata all'avvocato Salvo Arena o allo stesso Joe avente come oggetto: accordo di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il passaggio di proprietà delal grupposembra molto vicino ma a volte anche assai lontano. Laha già fatto sapere tramite l'avvocato Ferraù che l'accordo c'è già e che il contrattodi vendita saràto il prossimo sabato 9 gennaio ma dagli Stati Uniti l'avvocato continua a mostrare segni di nervosismo perchè attende unaconcreta da Torre del Grifo. "They haven’t replied yet" ha detto l'avvocato a Itasportpress questo pomeriggio. Questasulinsomma non pare così vicina. L'avvocato newyorkese attende un segnale dada martedì scorso ma nessuna comunicazione scritta o verbale è arrivata all'avvocato Salvo Arena o allo stesso Joe avente come oggetto: accordo di ...

MERCATO – Tacopina ha già pronto il primo acquisto per il Catania come ha spiegato lo scorso martedì a Itasportpress: “Sarò a Catania il 15 gennaio ma forse arriverò 24 ore dopo e spero che si metta n ...

