Castellammare di Stabia: servizi sociali consegnano scatole di Natale ai bisognosi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia – I servizi sociali di Castellammare di Stabia hanno consegnato 500 scatole di Natale alle famiglie bisognose, case famiglia, mense dei poveri e case di riposo. Le scatole sono un dono di varie associazioni, imprese e commercianti. Oltre 500 sono le scatole di Natale che i nostri servizi sociali hanno consegnato alle famiglie bisognose, agli ospiti… Pubblicato da Città di Castellammare di Stabia su Mercoledì 6 gennaio 2021 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

