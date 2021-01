Caso Juventus-Napoli: il CONI pubblica le motivazioni della sentenza (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Collegio di Garanzia ha emesso la sentenza riguardo Juventus-Napoli ormai quasi da un mese: ecco le motivazioni Il Collegio di Garanzia del CONI ha pubblicato le motivazioni sulla sentenza relativa a Juventus-Napoli. «Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza afferente al ricorso – accolto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia il 22 dicembre 2020 – presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. lo scorso 4 dicembre 2020 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Collegio di Garanzia ha emesso lariguardoormai quasi da un mese: ecco leIl Collegio di Garanzia delhato lesullarelativa a. «Sono state depositate oggi leafferente al ricorso – accolto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia il 22 dicembre 2020 – presentato dalla S.S.C.S.p.A. lo scorso 4 dicembre 2020 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, laF.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo ...

