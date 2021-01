Caso Juve-Napoli | ecco le motivazioni | “Nessuna malafede | il Napoli ha rispettato il protocollo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 7 gennaio 2021) I canali ufficiali del CONI hanno appena reso disponibili lecon le quali il Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite, ha dato ragione alnell’ambito della contesa con la FIGC relativa alla famosa partita non giocata contro lantus. Nelle 13 pagine redatte dall’organo giudicante, guidato da Franco Frattini, si legge come il Collegio di Garanzia non condivida le valutazioni del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello, giunti alla considerazione che ilavesse “orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarla”. Una valutazione che però, secondo il Collegio di Garanzia, “non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, ...