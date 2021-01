Caso Genovese: quando si subisce una violenza sessuale si è vittime due volte (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nei giorni scorsi, altre due ragazze si sono presentate in Procura per denunciare Alberto Genovese con l’accusa di violenza sessuale. Attualmente, sarebbero 6 le vittime che hanno testimoniato contro l’’imprenditore milanese. Secondo quanto riportato, si tratterebbe di persone la cui versione dei fatti risulta essere particolarmente attendibile e suffragata da valide prove. Tuttavia, sin da quando è scoppiato il Caso Genovese, l’opinione pubblica si è divisa in due. Da una parte, vi è chi ha iniziato a sostenere le vittime; dall’altra vi è chi, al contrario, ha evidenziato il carisma professionale di Alberto Genovese e ha iniziato a colpevolizzare le vittime, sostenendo in modo più o meno esplicito il “se la sono ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Nei giorni scorsi, altre due ragazze si sono presentate in Procura per denunciare Albertocon l’accusa di. Attualmente, sarebbero 6 leche hanno testimoniato contro l’’imprenditore milanese. Secondo quanto riportato, si tratterebbe di persone la cui versione dei fatti risulta essere particolarmente attendibile e suffragata da valide prove. Tuttavia, sin daè scoppiato il, l’opinione pubblica si è divisa in due. Da una parte, vi è chi ha iniziato a sostenere le; dall’altra vi è chi, al contrario, ha evidenziato il carisma professionale di Albertoe ha iniziato a colpevolizzare le, sostenendo in modo più o meno esplicito il “se la sono ...

