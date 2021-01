Caritas Caserta | il 14 gennaio un incontro online sull’emergenza climatica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSviluppo sostenibile, prosegue giovedì 14, a partire dalle ore 19.00, l’attività di incontriche ladiocesana diha organizzato in Rete. L’appuntamento, incentrato sulla Emergenzae sulle conseguenze che ne derivano per l’intera umanità, è previsto nel quadro dell’ampio programma di iniziative della Commissione “Educazione allo Sviluppo Sostenibile”, costituita da alcuni mesi con l’intento di dare un contributo alla promozione dei temi legati alla questione ambientale. Per partecipare, basterà inviare una email all’indirizzo sviluppo.sostenibile@.it . “Nel secondo seminario – dice Mimmo Iannascoli, responsabile della Commissione – affronteremo il quadro delle conoscenze scientifiche ...