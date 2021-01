Capitol Hill | il caos al Congresso Usa dopo l’assalto dei sostenitori di Trump | ecco gli uffici sottosopra – Video

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Fogli all’aria, sedie lungo il corridoio e un granil passaggio deidi Donald, che nella giornata di mercoledì 6 gennaio hanno assalito il Campidoglio a Washington, ildegli Stati Uniti è. I disordini sono terminati nella serata di mercoledì (ore italiane) con un bilancio di quattro morti, 13 feriti e 52 arresti.una sospensione durata alcune ore, la sessione congiunta per certificare i voti di Biden è ripresa. Aprendo la nuova seduta, il vicepresidente Mike Pence ha condannato quanto accaduto, sostenendo che “la violenza non vince mai”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"In questo momento, la nostra democrazia è sotto un attacco senza precedenti, diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto nei tempi moderni", ha detto ieri il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ...