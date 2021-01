Caos Washington, giornalista Rai interrotto in diretta da un trumpista – VIDEO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il giornalista Rai Antonio Di Bella è stato aggredito verbalmente da un sostenitore di Donald Trump mentre raccontava cosa stava accadendo a Capitol Hill, a Washington. (screenshot VIDEO)Disavventura in diretta televisiva per il giornalista di Rai News Antonio Di Bella a Washington. Durante le proteste e l’irruzione dei sostenitori del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump a Capitol Hill, il corrispondente è stato interrotto mentre era in collegamento con il “TG3 Linea Notte” per raccontare quanto stava accadendo. Un trumpista lo ha infatti aggredito verbalmente, costringendolo a farsi da parte. Le proteste pro Trump sono scaturite mentre all’interno del Campidoglio statunitense era in corso la seduta in cui il Congresso ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 gennaio 2021) IlRai Antonio Di Bella è stato aggredito verbalmente da un sostenitore di Donald Trump mentre raccontava cosa stava accadendo a Capitol Hill, a. (screenshot)Disavventura intelevisiva per ildi Rai News Antonio Di Bella a. Durante le proteste e l’irruzione dei sostenitori del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump a Capitol Hill, il corrispondente è statomentre era in collegamento con il “TG3 Linea Notte” per raccontare quanto stava accadendo. Unlo ha infatti aggredito verbalmente, costringendolo a farsi da parte. Le proteste pro Trump sono scaturite mentre all’interno del Campidoglio statunitense era in corso la seduta in cui il Congresso ...

fanpage : Membri del Congresso in fuga dopo i tentativi d'irruzione da parte dei manifestanti pro #Trump, caos a #Washington - fanpage : Caos a #Washington, i sostenitori di #Trump invadono il Congresso facendo irruzione a Capitol Hill - robertapinotti : La differenza tra il discorso di @JoeBiden e quello di #Trump è che il primo vuole unire e ridare forza alle Istitu… - Heba_wljo96 : RT @riccardinouk: Four people died as #Trump supporters occupied the Capitol. Now, imagine the protesters were black or muslim. Quattro mo… - riccardinouk : Four people died as #Trump supporters occupied the Capitol. Now, imagine the protesters were black or muslim. Quat… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Washington Caos a Washington, alla Casa Bianca circola l'ipotesi di rimuovere Trump TGCOM Donald Trump, un pericolo per la democrazia

Il presidente degli Stati Uniti ha usato parole eversive che hanno istigato la folla ad assalire la sede del Congresso. In 4 anni di presidenza ha sempre parlato solo a una parte dell'America. La cond ...

Caos Washington, giornalista Rai interrotto in diretta da un trumpista – VIDEO

Il giornalista Rai Antonio Di Bella è stato aggredito verbalmente da un sostenitore di Donald Trump mentre raccontava cosa stava accadendo a Capitol Hill, a Washington.

Il presidente degli Stati Uniti ha usato parole eversive che hanno istigato la folla ad assalire la sede del Congresso. In 4 anni di presidenza ha sempre parlato solo a una parte dell'America. La cond ...Il giornalista Rai Antonio Di Bella è stato aggredito verbalmente da un sostenitore di Donald Trump mentre raccontava cosa stava accadendo a Capitol Hill, a Washington.