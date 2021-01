Canizares risponde a Guardiola | “Nessuna frizione o questione politica Non ha neanche WhatsApp”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo lo sfogo di Pep, tecnico del Manchester City, che ha affermato di non essere nella chat di gruppo di Barcellona ’92 a causa delle opinioni politiche contrastanti rispetto ai suoi ex compagni di Nazionale, tra cui Santiago, proprio l’ex portiere ha volutore ai microfoni di Radio Marca all’allenatore dei Citizens: “Quel gruppo non ha niente a che fare con la– ha precisato – Semplicemente non ho potuto invitarlo perchè non sono l’amministratore della chat, non ho il suo numero e lui stesso ha ammesso di non avere. Non c’è dietro alcunao connotazione“ SportFace.