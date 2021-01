Cani anti-Coronavirus: saranno addestrati in 18 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Presso una scuola di Bolzano la particolare iniziativa nella quale saranno addestrati 18 Cani alla ricerca di tracce del Coronavirus. Cani anti covid (web source)La lotta al Coronavirus è ormai parte integrante delle nostre vite, ecco quindi che si studia qualunque metodo che possa permetterci di tener lontano il contagio. Ultima idea, riguarda una scuola di Bolzano, dove è ripresa in minima parte la didattica in presenza, e soprattutto dove i grandi protagonisti sono i Cani. Leggi qui —> Vedove da Covid: “Palloncini bianchi per i nostri mariti” Leggi qui –> Stop spostamenti: si torna con la ‘linea dura’ Quest’ultimi infatti sono stati addestrati per uno speciale compito ed hanno ‘preso servizio’ presso il Liceo ... Leggi su kronic (Di giovedì 7 gennaio 2021) Presso una scuola di Bolzano la particolare iniziativa nella quale18alla ricerca di tracce delcovid (web source)La lotta alè ormai parte integrante delle nostre vite, ecco quindi che si studia qualunque metodo che possa permetterci di tener lontano il contagio. Ultima idea, riguarda una scuola di Bolzano, dove è ripresa in minima parte la didattica in presenza, e soprattutto dove i grandi protagonisti sono i. Leggi qui —> Vedove da Covid: “Palloncini bianchi per i nostri mariti” Leggi qui –> Stop spostamenti: si torna con la ‘linea dura’ Quest’ultimi infatti sono statiper uno speciale compito ed hanno ‘preso servizio’ presso il Liceo ...

