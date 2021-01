Can Yaman in Italia, assalito dai fans in delirio. Ecco le foto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Come è ormai noto, Can Yaman è tornato in Italia per girare a Roma un nuovo spot per la pasta “De CEcco”, diretto da Ferzan Ozpetek e con Claudia Gerini. Ecco l’annuncio dell’attore e l’accoglienza sempre calorosa dei fan. L’annuncio della partenza da Istanbul Can ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che lo vede, rigorosamente con la mascherina sul viso, seduto su una panchina del Turkish Airlines Star Alliance Lounge di Istanbul, aspettando il momento del volo verso l’Italia. L’immagine è accompagnata dalla scritta “Ciao It” (Italia) e dalla bandierina Italiana e dall’emoji sorridente con l’aureola in testa. Naturalmente sono fioccati “like”, commenti entusiasti ed auguri di buon viaggio. L’accoglienza a Roma Atterrato all’Aeroporto di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 gennaio 2021) Come è ormai noto, Canè tornato inper girare a Roma un nuovo spot per la pasta “De C”, diretto da Ferzan Ozpetek e con Claudia Gerini.l’annuncio dell’attore e l’accoglienza sempre calorosa dei fan. L’annuncio della partenza da Istanbul Can ha postato sulla sua pagina Instagram unache lo vede, rigorosamente con la mascherina sul viso, seduto su una panchina del Turkish Airlines Star Alliance Lounge di Istanbul, aspettando il momento del volo verso l’. L’immagine è accompagnata dalla scritta “Ciao It” () e dalla bandierinana e dall’emoji sorridente con l’aureola in testa. Naturalmente sono fioccati “like”, commenti entusiasti ed auguri di buon viaggio. L’accoglienza a Roma Atterrato all’Aeroporto di ...

repubblica : Can Yaman, il turco più amato d'Italia: sarà lui il nuovo Sandokan [di Valeria Rusconi] [aggiornamento delle 14:32] - MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - Il_Centro : #Abruzzo #4gennaio #lunedì #Pescara #Chieti #Ortona #FaraSanMartino Ozpetek dirige Gerini e Can Yaman per i nuovi s… - sara21052005 : RT @Gemma21280987: Ma la felicità negli occhi di Can in questi giorni romani ??Ma a me basta guardarti così felice e mi rifletto della tua… - ErkenciKusperu : RT @ANSA_Lifestyle: Sono #CanYaman e #RegéJeanPage i due attori al top della popolarità italiana del momento. Il primo sarà #Sandokan, acca… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman e Regé Jean Page, tutto sui due belli del momento - Lifestyle Agenzia ANSA Can Yaman e Ferzan Ozpetek, svelato il loro progetto insieme: c'è anche Claudia Gerini

Ferzan Ozpetek ha scelto due attori d'eccezione per il nuovo spot pubblicitario del pastificio abruzzese De Cecco: Can Yaman e Claudia Gerini. La campagna pubblicitaria, la cui messa in onda è previst ...

Daydreamer-Le Ali del Sogno, stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, quante puntate sono

Torna in prima serata la serie-fenomeno, Daydreamer-Le Ali del Sogno, che ha lanciato di fatti in Italia Can Yaman. Ora, dopo il successo in daytime, la fiction viene promossa in prima serata da Canal ...

Ferzan Ozpetek ha scelto due attori d'eccezione per il nuovo spot pubblicitario del pastificio abruzzese De Cecco: Can Yaman e Claudia Gerini. La campagna pubblicitaria, la cui messa in onda è previst ...Torna in prima serata la serie-fenomeno, Daydreamer-Le Ali del Sogno, che ha lanciato di fatti in Italia Can Yaman. Ora, dopo il successo in daytime, la fiction viene promossa in prima serata da Canal ...