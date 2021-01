Can Yaman ha deciso: la lascia per sempre. I motivi della clamorosa scelta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Oggi 7 gennaio la popolare Serie TV “Daydreamer – Le Ali del Sogno” passa in prima serata e ci sarà subito una clamorosa novità: il personaggio interpretato da Can Yaman, Can Divit, lascia per sempre Sanem Aydin, interpretata da Demet Ozdemir. I dettagli Visto il grandissimo successo raccolto da “Daydreamer – Le Ali del Sogno” Mediaset ha deciso di passare in prima serata la popolare serie tv che da oggi 7 gennaio occuperà lo spazio del prime time di Canale 5. Daydreamer non va in onda dal 13 dicembre, nel mezzo una lunghissima pausa natalizia durante la quale i due protagonisti principali, Can Yaman e Demet Ozdemir sono stati al centro di diverse anticipazioni. Nuovi impegni per Can Yaman Le principali riguardano Can Yaman del quale ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Oggi 7 gennaio la popolare Serie TV “Daydreamer – Le Ali del Sogno” passa in prima serata e ci sarà subito unanovità: il personaggio interpretato da Can, Can Divit,perSanem Aydin, interpretata da Demet Ozdemir. I dettagli Visto il grandissimo successo raccolto da “Daydreamer – Le Ali del Sogno” Mediaset hadi passare in prima serata la popolare serie tv che da oggi 7 gennaio occuperà lo spazio del prime time di Canale 5. Daydreamer non va in onda dal 13 dicembre, nel mezzo una lunghissima pausa natalizia durante la quale i due protagonisti principali, Cane Demet Ozdemir sono stati al centro di diverse anticipazioni. Nuovi impegni per CanLe principali riguardano Candel quale ...

repubblica : Can Yaman, il turco più amato d'Italia: sarà lui il nuovo Sandokan [di Valeria Rusconi] [aggiornamento delle 14:32] - MediasetPlay : La loro storia d'amore in DayDreamer continua a farci sognare ?? Can Yaman e le parole speciali per Demet Özdemir a… - Il_Centro : #Abruzzo #4gennaio #lunedì #Pescara #Chieti #Ortona #FaraSanMartino Ozpetek dirige Gerini e Can Yaman per i nuovi s… - saf_yaman : RT @megghie73: Lezione e di Archeologia per chi ha le mirabili visioni: Sulla giacca di Can si vede una donna alata con corona e aureola. B… - marinel18181293 : RT @Elena04506712: Can Yaman e Claudia Gerini insieme in uno spot televisivo – DiLei -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman e Regé Jean Page, tutto sui due belli del momento - Lifestyle Agenzia ANSA DayDreamer: arrivato Can Yaman a Roma. La pandemia non ferma le fan. Il video

L’annuncio. ? DayDreamer: Can Yaman organizza un piano per smascherare Yigit e dirlo a Demet. ? DayDreamer: Can Yaman testimonial ufficiale della Tudors. Il video. ? DayDreamer: Can Yaman nuovo testim ...

De Cecco nuovo spot con Can Yaman e Claudia Gerini diretto da Ozpetek

Suoi social il noto marchio abruzzese De Cecco conferma lo spot, che verrà girato in questi giorni a Roma, che vede protagonisti l’attrice romana Claudia Gerini e l’attore rivelazione del cinema inter ...

L’annuncio. ? DayDreamer: Can Yaman organizza un piano per smascherare Yigit e dirlo a Demet. ? DayDreamer: Can Yaman testimonial ufficiale della Tudors. Il video. ? DayDreamer: Can Yaman nuovo testim ...Suoi social il noto marchio abruzzese De Cecco conferma lo spot, che verrà girato in questi giorni a Roma, che vede protagonisti l’attrice romana Claudia Gerini e l’attore rivelazione del cinema inter ...