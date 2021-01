Campania in zona gialla, riaprono bar e ristoranti ma solo per 48 ore. Il calendario (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Campania torna in zona gialla dopo quasi due mesi. riaprono bar e ristoranti al pubblico. Ci si potrà tornare a sedere ai tavoli. L’allentamento delle misure restrittive durerà però appena due giorni: oggi, 7 gennaio, e domani, 8 gennaio. Nel weekend si torna in zona arancione. Campania in zona gialla, riaprono bar e ristoranti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Latorna indopo quasi due mesi.bar eal pubblico. Ci si potrà tornare a sedere ai tavoli. L’allentamento delle misure restrittive durerà però appena due giorni: oggi, 7 gennaio, e domani, 8 gennaio. Nel weekend si torna inarancione.inbar eL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

